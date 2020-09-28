В Воронежской области лжеинвалид обманула пенсионный фонд на 600 тысяч рублей

Она получала социальные выплаты с 2014 года Фото: Евгения ФРОЛОВА

Россошанский райсуд рассмотрел дело о мошенничестве с использованием поддельной справки по инвалидности. На скамье подсудимых оказалась местная жительница, обманувшая пенсионный фонд почти на 604 тысячи рублей. Ей назначили наказание – 2 года и 1 месяц лишения свободы. Об этом сообщили в суде.

Как оказалось, женщина получала деньги с мая 2014 года. Она предоставила в местный пенсионный фонд «липовую» справку об установлении бессрочной второй группы инвалидности. При этом никакой медико-социальной экспертизы она не проходила. С тех пор ежемесячно получала выплаты. Обман вскрылся в 2019 году. За это время ей перечислили более 600 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 1 и 3 статьи 159.2 (Мошенничество с получением выплат).

Суд признал ее виновной назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 1 месяц.