Выбор музыки на вечеринке в воронежской квартире закончился жестокой дракой

Ночью 26 сентября в многоэтажке на Московском проспекте, в одной из квартир, устроили вечеринку. Понятно дело, с алкоголем. И вроде бы всем было весело. Но камнем преткновения стал выбор музыки.

35-летний гость решил выступить в роли диджея. Но его репертуар пришелся не по душе 32-летнему рецидивисту. Последний, видимо, не смог дождался, когда начнут звучать композиции по его заказу и попросту избил старшего товарища.

В ход пошли и руки, и ноги, и подручные предметы. Рецидивист к тому же забрал у мужчины 15 тысяч рублей и мобильный телефон. Пострадавшему диджею удалось выбежать из квартиры на улицу и скрыться. После мужчина обратился в полицию.

Оказалось, что обладающий особыми музыкальными предпочтениями драчун ранее был судим за тяжкое преступление. Теперь ему предстоит ответить по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». А это до 10 лет лишения свободы.