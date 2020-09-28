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Воронежцы могут решить судьбу трех автобусных маршрутов на время ремонта виадука на улице Ленина

Горожанам предлагают высказаться, какие альтернативные пути были бы для них удобнее
Олег ИВАНОВ
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До 5 октября все желающие смогут высказать, какой вариант удобнее

До 5 октября все желающие смогут высказать, какой вариант удобнее

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 17 августа на мосту на улице Ленина, у остановки «Работница», изменили схему движения. По крайней правой полосе переправы (при движении в центр) проехать уже нельзя. Ожидается, что в ближайшее время виадук и вовсе полностью закроют на ремонт.

Вероятно, как только в Воронеже движение по мосту на 9 Января откроют вечером 1 октября, так начнутся и более активные работы на виадуке на улице Ленина.

Перевозчик ООО «АТП-1» предлагает воронежцам выбрать оптимальные маршруты движения автобусов № 10а, 120 и 50 на время ремонта.

Разработано по два варианта объезда закрытого участка на каждый маршрут. До 5 октября все желающие смогут высказать, какой вариант удобнее. Ожидается, что именно голоса воронежцев определят итоговые маршруты.

Автобус № 10а «ул. Перхоровича – мкр. Отрожка».

Вариант объезда А: Ж/д вокзал «Воронеж-1» – ул. Мира – ул. Степана Разина – Набережная Массалитинова – Северный мост. Далее – по стандартному маршруту.

Вариант объезда Б: Ж/д вокзал «Воронеж-1» – ул. Кольцовская (ост. Коммунаров) – пр. Революции (до ост. «Первомайский сад») – ул. Степана Разина – Набережная Массалитинова – Северный мост. Далее – по стандартному маршруту.

ООО «АТП-1»

ООО «АТП-1»

Автобус № 120 «Юго-Западный рынок – больница «Электроника»

Вариант объезда А: Ж/д вокзал «Воронеж-1» – ул. Мира – ул. Степана Разина – Чернавский мост – Ленинский проспект – Остужевское кольцо. Далее – по стандартному маршруту.

Вариант объезда Б: Ж/д вокзал «Воронеж-1» – ул. Мира – ул. Степана Разина – Набережная Массалитинова – Северный мост. Далее – по стандартному маршруту.

ООО «АТП-1»

ООО «АТП-1»

Автобус № 50 «ул. Перхоровича – мкр. Лесная поляна»

Вариант объезда А: Площадь Ленина – ул. Плехановская – ул. Урицкого – ост. «Работница» – Северный мост.

Вариант объезда Б: Площадь Ленина – пр. Революции (до ост. «Петровский сквер») – ул. Степана Разина – Набережная Массалитинова – Северный мост.

ООО «АТП-1»

ООО «АТП-1»

Чтобы отдать свой голос за тот или иной вариант, можно прислать сообщение с текстом: № автобуса, цвет выбранного маршрута/буквенное его обозначение: «Автобус 10а, синий маршрут» или «Автобус 10а, вариант А». Комментарий вы может отправить по электронной почте: atp36press@mail.ru или в аккаунт компании в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники».