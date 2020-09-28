В Воронежской области водитель «Камаза» во время обгона спихнул с дороги «Ладу Ларгус»

Сидевший за рулем грузовика человек не рассчитал маневр Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

27 сентября примерно в 14.45 водитель «Камаза» спихнул с дороги «Ладу Ларгус» и скрылся с места ДТП. Легковушка под управлением 56-летнего жителя Краснодарского края вылетела на обочину и перевернулась.

ДТП случилось на 232 км автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля «Камаз» с полуприцепом пошел на обгон ехавшей впереди него машины.

Но сидевший за рулем грузовика человек не рассчитал маневр. Он врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль «Лада Ларгус», который также пошел на обгон.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир, 29-летний житель Белгородской области, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливается личность виновника ДТП, а также все обстоятельства и причины произошедшего, - уточняют в ГУ МВД по Воронежской области.