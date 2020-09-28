Площадь пожаров в Воронежской области превысила 200 гектаров

фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

К утру 28 сентября общая площадь ландшафтных пожаров в Воронежской области достигла 205 гектаров. Два крупных пожара в пригороде удалось ликвидировать, благодаря помощи пожарных из соседних регионов и пожарной авиации. В итоге в поселке Новоподклетное Рамонского района выгорело 25 гектаров травы и леса. Пламя уничтожило один жилой, один нежилой дом и три хозпостройки. Именно на этот объект первыми бросили прибывшую из Тулы группировку спасателей – 100 человек и 18 машин.

Позже стало известно о ликвидации пожара в соседней Медовке, где в общей сложности огонь охватил территорию в 50 гектаров.

Ночью воронежцы выкладывали в сеть жуткие фото горящих пригородов Воронежа - Бабяково и Отрадное. Но на самом деле, там горели лишь трава и камыш у реки, рассказали спасатели. Этот пожар также ликвидировали утром понедельника.

А вот справиться с самым крупным очагом – под Борисоглебском – до сих пор не удается. Там уже выгорело 130 гектаров леса, и огонь продолжает наступать.

По данным на утро 28 сентября общая группировка по области всех подразделений МЧС области составляет 306 человек и 98 единиц техники. К счастью, пострадавших и погибших в этих ЧП нет.