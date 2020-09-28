На Нововоронежской АЭС расскажут историю атомной промышленности в наградах и знаках

Фото: управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

На ней представлены памятные и сувенирные значки всех атомных электростанций России, бывшего СССР и ближнего зарубежья, проектных и научно-исследовательских институтов, строительных и монтажных организаций отрасли, предприятий-партнеров.

На протяжении шести лет инженер отдела подготовки проведения ремонта Игорь Шишлов постоянно пополняет свое собрание, и теперь в нем можно обнаружить действительно редкие и уникальные экспонаты.

«Коллекционирование наградных знаков отличия, значков, жетонов, наградных знаков, не просто увлекательное занятие, хобби. Эти знаки являлись и являются социальными феноменами и несут на себе печать своего времени. По ним можно определить уровень развития самого общества. Поэтому ценность представленной коллекции заключается в том, что она позволяет проследить историю отрасли и наиболее яркие этапы ее развития в такой доступной и яркой форме», - сказал, открывая выставку, председатель профкома Нововронежской АЭС Юрий Бабенко.

Во время открытия выставки все карантинные меры были соблюдены.

Учитывая особые условия, связанные с эпидобстановкой по Covid-19, посещение выставки будет проводится с определенными ограничениями.

Мероприятия, посвященные юбилею атомпрома, на Нововоронежской АЭС стартовали 20 августа встречей ветеранов и молодого поколения. Ветераны, которые составили основу технологической элиты нашей станции, заложив ее славные традиции, и живут по сей день в городе атомщиков, поделились интересными воспоминаниями о работе на заводах «Томск-7», «Челябинск-40», «Красноярск-26» и других предприятиях атомной отрасли, отдали дань памяти и уважения тем, кто стоял у истоков создания атомной промышленности.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС