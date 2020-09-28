В Воронеже всю неделю будет сухо и ветрено

Погода будет ясной, но от посещения лесов из-за угрозы пожаров лучше воздержаться Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Погода на наступившей неделе не даст расслабиться пожарным. Как рассказали «Комсомолке» в Воронежском областном гидрометцентре, в ближайшие дни осадков, по-прежнему, не ожидается. После непродолжительного периода похолодания, уже в среду окончательно прояснится и снова потеплеет до 20 градусов. Такая температура сохранится до конца недели.

Как и в выходные, в ближайшие дни в регионе ожидается сильный порывистый ветер. В среду и четверг он достигнет максимальной силы, с порывами до 16 метров в секунду.

При такой погоде ожидать нормализации пожароопасной обстановки не приходится. Значит, жителям региона надо быть максимально осторожными, не сжигать листву и траву, и , несмотря на погожие деньки, воздержаться от поездок и выходов на пикники в лес.