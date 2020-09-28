Спасателям удалось остановить еще один масштабный пожар под Воронежем

Мы уже рассказывали, что 28 сентября примерно в 8:30 спасателям удалось ликвидировать пожар в деревне Новоподклетное Рамонского района. Ранее огонь там локализовали на площади 25 га. Теперь же, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, удалось справиться с огненной стихией и в соседней Медовке.

В этой деревне пожар разошелся по площади 50 га. Однако 28 сентября к 9.40 все возгорания удалось потушить.

Однако перед спасателями остается еще одна важная задача - справиться с пожаром в Борисоглебске. Там горение продолжается - огонь не локализован. Спасатели работают на территории примерно 130 га. Горит лес. Угрозы населенным пунктам нет.

На помощь Воронежской области уже вышла аэромобильная группировка из липецкого управления и коллеги из Тульской области.