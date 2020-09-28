В Воронежской области к 28 сентября выявили 158 новых случаев заболевания коронавирусом

По оперативной информации официального портала «Стопкоронавирус.рф» в Воронежской области за последние сутки зафиксировано 158 новых случаев заболевания коронавирусом. Это данные к 28 сентября 10:30.

В то же время за последние 24 часа выздоровело 42 пациента с COVID-19. О новых летальных случаях не сообщается.

Недавно студенты ВГУ создали петицию с требованием временно перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.

А вратарь ХК «Буран» Денис Перевозчиков рассказал, как перенес коронавирус. Напомним, перед сезоном в команде подтвердили заболевания у игроков и административного персонала команды, но до сих пор не сообщали, кто же конкретно был заражен.