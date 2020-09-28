В Воронеже 15-летний водитель на «семерке» насмерть сбил мотоциклиста

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

27 сентября примерно в 23.20 на улице Академика Королева в Воронеже легковушка «ВАЗ-21074» влетела в мотоцикл «Стелс». За рулем отечественного автомобиля был 15-летний парень. Кто ему доверил управлять «семеркой» пока не сообщается.

По предварительным данным, подросток ехал со стороны улицы Дмитрия Горина в направлении улицы Художника Пономарева. При повороте налево, на улицу Генерала Ефремова, парень не убедился в безопасности маневра и сбил 17-летнего мотоциклиста.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, его 18-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Проводится проверка.