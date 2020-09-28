Воронежская область поднялась в рейтинге регионов со здоровым образом жизни

Воронежская область поднялась на 34 место в списке регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, который составило агентство РИА Новости. Годом ранее у нашего региона было лишь 40 место из 85 возможных.

Эксперты опирались на данные Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России. Взяли показатели, характеризующие здоровый образ жизни: доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда.

В итоге каждый регион мог набрать от 1 до 100 баллов. У Воронежской области - 67,9. Для сравнения у лидирующей Республики Дагестан - 93,4, а у замыкающей список Еврейской автономной области - 37,5.