В Воронеже столкнулись 4 автомобиля: два водителя попали в больницу

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В субботу, 26 сентября, в Воронеже на улице Острогожской около половины третьего дня произошла массовая авария. Столкнулись четыре машины ВАЗ-21134, «Митсубиши Лансер», «Тайота Карина» и «Пежо».

Водитель ВАЗа зацепил ехавший в попутном направлении «Лансер» и отлетел на «Тайоту». «Митсубиши», в свою очередь, отлетел на двигавшийся навстречу «Пежо».

В результате ДТП пострадали два водителя – ВАЗа и «Пежо». Оба попали в больницу.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

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