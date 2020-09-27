Теплоснабжающие организации Воронежской области задолжали за газ 180 миллионов рублей

Перед началом отопительного сезона компания «Газпром межрегионгаз Воронеж» проанализировала ситуацию с дебиторской задолженностью предприятий ЖКХ. По данным на 1 сентября, просроченная задолженность составила 180 миллионов рублей, хотя это вполовину ниже, чем год назад. Среди неплательщиков «Газпром межрегионгаз Воронеж» упоминает ООО "Теплокомснаб", ООО "Святогор"; ООО "Теплодар".

Некоторые компании срывают график погашения задолженности за прошлый отопительный сезон, утвержденный губернатором.

- Среди крупных должников ООО ЖКПП "Коммунальник" (Кантемировский р-н), МП "Павловскводоканал" (Павловский р-н), ГМУП "Тепловые сети" Грибановский р-н), - отметили в ресурсоснабжающей компании.

В качестве крайней меры рассматривается вариант прекращения подачи газа задолжавшим организациям.