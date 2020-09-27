В доме жителя Воронежской области обнаружили банку с порохом

Полицейские Богучарского района Воронежской области получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей незаконно хранит у себя дома взрывчатое вещество. Визит к 28-летнему жителю райцентра подозрение правоохранителей подтвердил. В его доме нашли банку с веществом, напоминающим порох. Экспертиза установила, что это бездымный порох массой 1200 граммов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Пока молодого человека отпустили под подписку о невыезде. За хранение пороха ему грозит до пяти лет лишения свободы.