фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже мужчина воровал сумки с деньгами из открытых офисов

В сентябре из офиса, расположенного в переулке Монтажный, пропал портфель с деньгами – 110 тысяч рублей. Дверь кабинета была открыта, и неизвестный этим воспользовался.

Похожий случай произошел и на улице Дорожной, но в июне этого года. Тогда из открытого кабинета организации пропали 80 тысяч.

Для поиска подозреваемого использовали записи с камер видеонаблюдения. Благодаря им, выяснилось, что к хищению причастен 51-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Подозреваемого задержали в Воронеже и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что проходил в офисы под предлогом трудоустройства, а сам искал, чем поживиться.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статье «Кража». Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.