В Воронежской области на 27 сентября еще 161 заболевший коронавирусом

фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

Воронежская область стабильно занимает верхние строчки коронавирусного списка регионов, где регистрируются новые случаи заболевания. По данным на воскресенье, 27 сентября, в нашей области официальный диагноз поставили еще 161 человеку. Это на два больше, чем сутками ранее.

А вот темпы выздоровления, наоборот, замедлились. В этот день больницы по выздоровлению покинули лишь 28 пациентов.

К счастью, летальных случаев болезни на 27 сентября в федеральном оперштабе не зарегистрировали.