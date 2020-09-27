В Воронеже подорвали купол недостроенной атомной станции

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В воскресенье, 27 сентября, ранним утром на недостроенной ВАСТ раздался взрыв под куполом. В воздух поднялся столп цементной пыли. Но обрушить свод не удалось: конструкция выстояла.

Напомним, первоначально фирма, занятая на демонтаже атомной станции, планировала произвести подрыв в субботу. Однако к назначенному часу, несмотря на все предупреждения, к зданию съехалась толпа зевак. Может быть, именно, поэтому дату проведения взрывных работ перенести, не уточняя на этот раз время. Кроме того, рабочие смогли дополнительно подготовиться к ответственному этапу.