Пожар под Воронежем угрожает двум дачным товариществам

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С недобрых новостей началось утро воскресенья, 27 сентября. Пресс-служба ГУ МЧС сообщила о возгорании сухой травы и лесной подстилки в поселке Медовка Рамонского района. Площадь уже достигла 50 гектаров. Причина пожара – сжигание листвы и травы.

- Существует угроза строениям в двух СНТ, расположенных поблизости. К тушению пожара привлечены 56 человек и 21 единица техники, - рассказали в ГУ МЧС по региону.

Не обошлось без ЧП и в областном центре. Огромный столб огня над сосновым лесом увидели поздним вечером в субботу, 26 сентября, жители Отрожки. Горел лес в районе улицы Богатырской. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Очевидцы рассказали, что в лесу жарили шашлыки и оставили непотушенным костер.

Спасатели просят жителей региона воздержаться от сжигания листвы и травы, а также посещения лесов до снятия особого противопожарного режима и наступления сезона дождей. Сейчас из-за засухи трава и лет вспыхивают даже от малейшей искры.