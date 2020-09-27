В Воронежской области потушили пожар, уничтоживший 10 построек

фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Только в 22 часа пожарным удалось справиться с возгоранием в селе Троицкое Новохоперского района. По данным ГУ МЧС площадь пожара, который начался в субботу, 26 сентября, около 15 часов, достигла 15 гектаров. Огонь уничтожил 10 нежилых построек на подступах к жилым домам.

К тушению привлекались 66 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 46 человек и 15 единиц техники.

Предварительная причина пожара – нарушение правил особого противопожарного режима.

- В настоящее время по условиям погоды на территории 28-ми муниципальных образований (Воронежа, Нововоронежа, Рамонского, Новоусманского, Верхнехавского, Каширского, Нижнедевицкого, Семилукского, Хохольского, Репьевского, Лискинского, Острогожского, Каменского, Аннинского, Панинского, Эртильского, Бобровского, Павловского, Подгоренского, Ольховатского, Бутурлиновского, Калачеевского, Воробьёвского, Богучарского, Кантемировского, Верхнемамонского, Россошанского, Петропавловского муниципальных районов) установился V класс пожарной опасности - чрезвычайная степень пожарной опасности! Это означает, что огонь выходит из-под контроля за считанные мгновения. Засуха вкупе с сильными порывами ветра моментально разносит пламя на многие метры вперед, охватывая все большую и большую площадь, в разы повышается риск того, что огонь перебросится на строения, - напомнили в ГУ МЧС по региону.