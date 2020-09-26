В Воронежской области выросла доля просрочки по автокредитам

Отметим, что к августу 2020-го в нашем регионе уже выдано 1 549 кредитов на машины Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области, по последним данным (на июль 2020 года - от авт.) доля автокредитов с просроченной задолженностью выросла до 7,8%. Речь идет о тех займах, по которым люди не платили свыше 30 дней. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Еще в январе этого года доля просрочки в данном секторе составляла 6,7%. То есть отмечен рост - более процента.

- Доля автокредитов с просрочкой остается на вполне приемлемом уровне, значительно более низком, чем в необеспеченном кредитовании, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Некоторый рост доли автокредитов с просрочкой, отмеченный в 2020 году, во многом объясняется экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Отметим, что к августу 2020-го в нашем регионе уже выдано 1 549 кредитов на машины. Это число даже больше, чем было к тому же месяцу в 2019-ом - тогда было 1 536.