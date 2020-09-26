Охваченную огнем улицу в селе Троицкое Воронежской области сняли на видео

Часть домов выгорела полностью Фото: принтскрин видео.

Очевидцы сняли на видео охваченную огнем улицу в селе Троицкое Воронежской области. Его можно посмотреть в социальных сетях (содержит нецензурную лексику - от авт.). Местные жители рассказывают, что они как будто оказались в фильме ужасов - погорели многие дома. Мы уже сообщали: первоначальное загорание сухой травы переросло в массовый пожар в Новохоперском районе.

Местные жители не могут сдержать эмоций при виде происходящего Фото: принтскрин видео.

Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, в 18.25 пожар был локализован. Огонь разошелся по площади около 15 га. В итоге было повреждено огнем 10 строений. Спасатели подчеркивают, что это нежилые здания. В тушении принимали участие 66 человек. Потребовалось 25 единиц техники.