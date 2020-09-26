Воронежец находил заброшенные гаражи, делал в них ремонт и перепродавал

В декабре 2019 года и в июле уже 2020-го в полицию обратились несколько жителей Воронежа. Их истории были похожи: нашли объявление в интернете о продаже гаража, но в итоге лишь потеряли деньги.

Горожан привлекала низкая цена. Потенциальные покупатели встречались с хозяином. Он проводил «экскурсию» по гаражу. Правда, документов у мужчины не было. Он объяснял это тем, что строение принадлежало умершему родственнику, и вот он только распродает имущество предка.

Когда продавец и покупатель жали руки, мужчина отдавал ключи от гаража, а в ответ ему на карту переводили деньги. Каково же было удивление довольных покупателей, когда через несколько недель их встречали уже настоящие хозяева...

Оперативники недавно задержали мошенника - 24-летнего воронежца. Ранее он был судим за аналогичные преступления. Он признался, что присматривал заброшенные гаражи. После этого для потенциальных покупателей он готовил объект к визуальному осмотру: наводил порядок, красил ворота, менял замки. Потом фотографировал гараж и размещал объявления в интернете. Так он заработал 75 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас мужчина находится в изоляторе.