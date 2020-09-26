Огонь с сухой травы в Воронежской области перекинулся на 10 строений

Работа продолжается Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

26 сентября первоначальное загорание сухой травы в селе Троицкое Воронежской области переросло в опасный пожар, охвативший 10 нежилых строений. На ЧП в Новохоперском районе выехало 18 пожарных машин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, к тушению пожара уже привлечен 51 человек. Огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Работа продолжается. Информация уточняется.

До этого трое суток спасатели боролись с очагами горения в пойме реки Битюг вблизи Боброва. Город и ближайшие населенные пункты ночью заволакивало дымом.

Еще ранее в Бобровском районе огонь уничтожил 125 гектаров леса!