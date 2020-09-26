82-летний пенсионер из Воронежа проиграл в лотерею 40 тысяч рублей

В Воронеже 82-летний мужчина был приятно удивлен, когда радостный голос по телефону сообщил ему о выигрыше в беспроигрышной лотерее. Участвовал ли в ней пенсионер? Был ли у него хоть какой-то лотерейный билетик? Эти мысли в тот момент не остановили пожилого мужчину.

Более того, незнакомец предложил увеличить выигрыш. Для этого нужно было всего-то перевести определенную сумму организаторам. Пенсионер отправился к банкомату и перевел 40 тысяч рублей.

Выигрыш он, конечно, не получил. Когда понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Теперь проводится проверка.