В Воронеже полицейские спасли из горящей квартиры пожилую женщину и двоих детей

Сергей Буравлев и Александр Мурашов Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Черный дым над одним из домов на улице Переверткина в Воронеже на днях заметили лейтенант полиции Сергей Буравлев и сержант Александр Мурашов. Поблизости они почувствовали резкий запах гари.

Обойдя здание, Александр Мурашов увидел, что из окна квартиры на первом этаже вырывается пламя. Тут же полицейский услышал детские крики. Сержант сообщил о происшествии Сергею Буравлеву. Оба полицейских поняли, что людей надо спасать.

Сергей Буравлев выломал металлическую решетку, установленную в оконном проеме, и помог четырехлетней девочке выбраться из горящего помещения. В это же время Александр Мурашов выбил входную дверь и вывел в безопасное место 71- летнюю хозяйку с девятилетней внучкой.

- Очаг возгорания был локализован силами прибывших на место происшествия сотрудников регионального подразделения МЧС России. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сотрудников полиции, проявивших мужество и решительность, жизни людей были спасены, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.