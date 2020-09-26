Ночью в Коминтерновском районе Воронежа загорелся балкон многоэтажки

Этой ночью, 26 сентября в 2:05 жители Коминтерновского района Воронежа стали очевидцами того, как горит девятиэтакжка. Пожар произошел в трехкомнатной квартире дома №9 на бульваре Победы. На балконе, размером 2 на 1 метр, загорелись домашние вещи.На место ЧП выехали три пожарные машины.

9 спасателей боролись с огнем: в итоге всего за десять минут возгорание было ликвидировано. По оперативной информации пострадавших нет. Спасателям предстоит выяснить причины пожара.

Если вы оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.