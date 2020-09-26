В Воронежской области к 26 сентября коронавирусом заразились еще 159 человек

На днях главный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтьев рассказал о причинах роста заболеваемости Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За последние сутки в Воронежской области выявлено 159 новых заболевших коронавирусом. Такие данные по состоянию на 26 сентября 12:00 были опубликованы на официальном ресурсе «Стопкоронавирус.рф».

На днях главный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтьев рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе, который наблюдается в сентябре.

В то же время за последние 24 часа о новых выписанных пациентах не говорится. О новых летальных случаях также не сообщается.

На днях медики, кстати, объяснили очередь из машин скорой помощи перед воронежской областной больницей.