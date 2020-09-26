В Воронеже водитель «Газели» сбил на переходе 18-летнюю девушку

25 сентября примерно в 7.10 на улице Матросова в Воронеже под автомобиль угодила 18-летняя девушка. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В это время ее сбил 68-летний водитель автомобиля «ГАЗ-33022» .

- В результате ДТП девушка с различными телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 131 ДТП, из них в областном центре – 88, на федеральных трассах - 8, в районах области – 35. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек и 3 человека погибли.