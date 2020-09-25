В Нововоронеже полицейские помогли отбуксировать сломавшуюся на дороге машину

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Нововоронежа, заметили на обочине одной из улиц города машину и поинтересовались у ее водителя, что случилось. Мужчина рассказал, что мотор его «Ауди» заглох и больше не запускается.

Сотрудники ГИБДД попытались помочь отремонтировать автомобиль на месте, но поломка оказалась слишком серьезной. Тогда они отбуксировали иномарку на станцию техпомощи.

Водитель поблагодарил инспекторов за оказанную ему помощь.

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