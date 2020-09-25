Спустя 18 лет, будут судить воронежца, стрелявшего в милиционера из обреза

фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи завершили расследование дела 18-летней давности. В октябре 2002 года ночью сотрудник милиции получил информацию о совершении разбойного нападения. Находясь у одного из частных домов, он заметил двух подозрительных граждан. На плече одного из них висел чехол от охотничьего ружья. Милиционер остановил мужчин и попросил их представиться. Тогда один из незнакомцев достал из-под одежды обрез и выстрелил в сотрудника МВД, а затем скрылся.

Подозреваемого искали долгие годы. У следователей не было никаких зацепок. Но недавно в ходе проведения совместных мероприятий у правоохранителей появились сведения о возможной причастности к данному преступлению 39-летнего жителя Воронежской области, на момент совершения преступления ему был 21 год. Установить подозреваемого помогли показания свидетеля, знакомого подозреваемого.

39-летнему жителю Воронежской области предъявили обвинение в совершении преступления, по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

- В ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину и дал показания, подтвердив фактические обстоятельства совершенного преступления, - рассказали в воронежском СУСКе. – Прокурор утвердил обвинительное заключение и уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу.