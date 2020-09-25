Воронежец пригласил к себе вора-рецидивиста и лишился барсетки

В воронежскую полицию обратился 20-летний житель Коминтерновского района, у которого из квартиры пропала барсетка с деньгами, документами и мобильным телефоном. Оперативникам потерпевший рассказал, что накануне вечером пригласил к себе домой знакомого, с которым выпивал спиртные напитки. Потом хозяин уснул, а, когда проснулся, не было ни гостя, ни сумки. Ущерб от кражи составил более 4 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на съемной квартире в Советском районе. Им оказался 20-летний ранее судимый за кражи житель Липецкой области.

В отделе полиции задержанный признался с совершенном. Часть похищенного имущества нашли в его квартире и вернули потерпевшему.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей наказание до 5 лет.