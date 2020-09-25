В Воронежской области разрешили проводить выставки и ярмарки на улице

Основные мероприятия на открытом воздухе пройдут в октябре и ноябре Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Вслед за возвратом ограничений в связи с возросшей заболеваемостью жителей региона коронавирусом губернатор Воронежской области Александр Гусев внес уточнения в список разрешенных мероприятий.

Так, жителям региона не возбраняется проводить и участвовать в публичных слушаниях по обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Разрешены также ярмарки и выставки, но при условии, что они проводятся на улице или в помещениях с заполняемостью не более 50%.

Ожидается, что значительная часть таких мероприятий с учетом предстоящей им подготовки пройдёт в октябре и ноябре.