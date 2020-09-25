Квартира в Воронеже вошла в ТОП-10 самых миниатюрных в России

ЖК "Волна" будет располагаться у самого берега водохранилища. Фото: voronezh.cian.ru

Квартира в строящемся жилом комплексе «Волна» (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 2024 года) вошла в ТОП-10 самых маленьких в России по версии экспертов сервиса по поиску недвижимости ЦИАН. Ее площадь – всего 19,83 квадратных метра.

Малюсенькая студия еще не готова. Ее сделают в доме № 34Ж на улице Артамонова в Железнодорожном районе на самом берегу водохранилища. Располагаться она будет на первом этаже. Продавец упирает на то, что в доме будет современная инфраструктура, а вокруг него – много детских и спортивных площадок. Причем уверяет, что вид на водохранилище точно никто не закроет, ибо жилье это будет находиться на самом берегу.

Стоить эта студия будет 870 тысяч рублей.

Лидирует в рейтинге мини-квартира в Таганском районе Москвы в ЖК «LoftFM» площадью 15,1 квадратных метров. Дом вместе с нею построят в четвертом квартале 2020 года – то есть, совсем скоро. Жилплощадь, напоминающая домик синьора Тыквы из «Приключений Чиполлино», стоит между тем 4,3 миллиона рублей.

На втором месте студия в Севастополе на берегу Казачьей бухты в ЖК «Скифия» площадью 16,3 квадратных метра. Стоит она 1,27 миллиона рублей. Квартира тоже будет сдана вот–вот – в четвертом квартале 2020 года. Если купить, чтобы приехать раз в год отдохнуть на море (а может и чаще) – вполне приемлемый вариант.

И, наконец, на третьем месте в рейтинге – квартира в Санкт-Петербурге в апарт-комплексе Valo, который сдадут в третьем квартале 2022 года, площадью 16,37 «квадратов». Расположена она будет в пятом корпусе, выделенном под отель формата Affordable Luxury. Продавец уверяет, что эта студия будет хороша для получения ренты. На данный момент она стоит 3,81 миллиона рублей.