В Воронеже продолжается рассылка налоговых уведомлений

Продолжается рассылка налоговых уведомлений: документы приходят физическим лицам не позднее 30 дней до наступления самого срока уплаты. Напомним, налоги за 2019 год нужно оплатить не позднее 1 декабря 2020-го.

Те, кто пользуется «Личным кабинетом для физических лиц налогоплательщика» на сайте ФНС России получат уведомления напрямую туда.

- Если вы увидели в полученном уведомлении какие-либо неточности, можно обратиться в налоговый орган через «Личный кабинет для физических лиц» или воспользоваться электронным сервисом «Обратиться в ФНС России», а так же представить заявление в произвольной форме в любой налоговой орган лично или по почте, - отмечают в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

Если у вас появилось впервые право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество в 2019 году, то вы можете обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением. Это можно сделать и через тот же «Личный кабинет», по почте или в МФЦ.

- При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нем не указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период, - сообщают налоговики.

Узнать больше о льготах можно с помощью «Справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам» в разделе «Электронные сервисы» сайта ФНС России.