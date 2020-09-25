Медики объяснили очередь из машин скорой помощи перед воронежской областной больницей

Очередь из медицинских машин удивила многих воронежцев Фото: принтскрин видео.

24 сентября воронежцы выложили видео, на котором запечатлено около 15 машин скорой помощи, которые выстроились в очередь перед ВОКБ №1. Автор сообщения заверил, что автомобили стоят перед «ковидным корпусом» областной больницы.

По информации ВОКБ №1, очередь из машин на подъезде к приемному отделению корпуса №2 действительно образовалась из-за большого количества пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Людей привезли на госпитализацию в облбольницу с амбулаторного этапа и других стационаров региона.

- Для минимизации времени ожидания машин скорой помощи была усилена бригада сотрудников приемного отделения. К работе привлечены специалисты из отделений всего корпуса, - уточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Воронежская областная больница №1 вновь начала принимать пациентов с коронавирусом как раз с 24 сентября.

В первый же день туда госпитализировали 105 человек. При этом 5 из них в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении и подключены к аппаратам ИВЛ. А еще 40 нуждаются в постоянной кислородной поддержке.

- ВОКБ №1 является стационаром третьего уровня оказания медицинской помощи в связи с чем пациенты, госпитализируемые в отделения инфекционного корпуса, могут поступать, как из дома (при тяжелом течении болезни), так и переводиться из других больниц (в случае наличия сложных сопутствующих патологий или необходимости в специализированных видах лечения, проводимых исключительно в ВОКБ №1), - сообщают в облздраве.