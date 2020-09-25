Воронежец ночью ограбил цветочный киоск, чтобы помириться с девушкой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Наверное, сотрудница цветочного киоска на улице Лизюкова обрадовалась, когда в 11 вечера 24 сентября в павильон зашел мужчина. Наверняка, думала, что воронежец купит подарок своей девушке. Но слегка просчиталась. Мужчина действительно хотел порадовать любимую, но порадовать деньгами продавщицу в его планы не входило. Он просто схватил букет и выбежал вон. Платить 3000 рублей за похищенные цветы продавщице тоже не хотелось, поэтому она вызвала полицию.

Дежурный патруль поймал похожего по приметам мужчину неподалеку от киоска. 30-летний задержанный, ранее судимый за кражи, признался, что похитил букет, чтобы помириться с девушкой.

За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.