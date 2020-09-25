Появились фото с открывшейся под Воронежем выставки-ярмарки фестиваля «Город-сад»

Рояль из зелени.
Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.
В центре Новой Усмани открылась выставка-ярмарка фестиваля «Город-сад». Напомним, такое масштабное мероприятие райцентр принимает впервые. Ранее его проводили в Центральном парке Воронежа недалеко от парковки.
В торжественной церемонии открытия участвовали заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, глава Новоусманского района Дмитрий Маслов и руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.
На выставке-ярмарке можно полюбоваться на живую статую, ростовые куклы, диковинную юбку в форме цветов, рояль из зелени. Ну, и, конечно, можно купить овощи, фрукты, другую продукцию сельхозпредприятий области.
Гостей ярмарки встречают ростовые куклы...
Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.
...и живая статуя.
Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.
Дети могут не только посмотреть на мотоцикл времен войны, но и посидеть на нем. А еще на выставке есть настоящая «Катюша», украшенная зеленью. Кстати, как сейчас в Воронеже делают эти легендарные машины времен Великой Отечественной войны, читайте в нашем материале.
Мечта модниц - цветочная юбка.
Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.
Карта России из яблок.
Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.
Машины военного времени нарасхват у детворы.
Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.