Появились фото с открывшейся под Воронежем выставки-ярмарки фестиваля «Город-сад»

Рояль из зелени. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В центре Новой Усмани открылась выставка-ярмарка фестиваля «Город-сад». Напомним, такое масштабное мероприятие райцентр принимает впервые. Ранее его проводили в Центральном парке Воронежа недалеко от парковки.

В торжественной церемонии открытия участвовали заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, глава Новоусманского района Дмитрий Маслов и руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

На выставке-ярмарке можно полюбоваться на живую статую, ростовые куклы, диковинную юбку в форме цветов, рояль из зелени. Ну, и, конечно, можно купить овощи, фрукты, другую продукцию сельхозпредприятий области.

Гостей ярмарки встречают ростовые куклы... Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

...и живая статуя. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Дети могут не только посмотреть на мотоцикл времен войны, но и посидеть на нем. А еще на выставке есть настоящая «Катюша», украшенная зеленью. Кстати, как сейчас в Воронеже делают эти легендарные машины времен Великой Отечественной войны, читайте в нашем материале.

Мечта модниц - цветочная юбка. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Карта России из яблок. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.