На ВАСТ прогремит взрыв

Такие объявления развесили в Шилово

Жителей воронежского микрорайона Шилово предупредили о проведении взрывных работ на ВАСТ, где сейчас полным ходом идет демонтаж. Сообщения от ООО «Промстройвзрыв» появились накануне вблизи объекта.

Взрыв прогремит в субботу, 26 сентября, в период с 6 до 9 часов утра. В этот промежуток воронежцев просят не приближаться к объекту ближе, чем на 150 метров, и не парковать машины около ВАСТ. Это может быть опасно!

О начале и окончании работ горожан дополнительно известят с помощью сигналов. Первый, продолжительный, сообщит о вводе опасной зоны. Два продолжительных, боевых – о подрыве. И три коротких сигнала – сообщат об окончании взрывных работ.

Напомним, в начале этого года администрация Воронежской области выступила с идеей сохранить уникальное здание недостроенной атомной станции для проведения массовых мероприятий, но инициатива не нашла поддержки.