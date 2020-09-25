Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронежской области 12 тысяч индюшат из Германии посадили на месячный карантин

Птенцов закупила калачеевская фабрика
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий

30 дней проведут на карантине 12 тысяч однодневных индюшат, прибывших из Германии на птицефабрику в Калачеевском районе, специализирующуюся на производстве индюшины.

Птенцов доставили на спецавтомобиле. По прибытии живого груза в зону таможенного контроля специалистами Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно со специалистами Управления ветеринарии Воронежской области был осмотрели птенцов и проверили сопроводительные документы.

Теперь, согласно санитарно-ветеринарным требованиям, индюшат поместили на 30-дневный карантин для проведения необходимых профилактических мероприятий и диагностических исследований.