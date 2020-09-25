В Воронежской области 12 тысяч индюшат из Германии посадили на месячный карантин

30 дней проведут на карантине 12 тысяч однодневных индюшат, прибывших из Германии на птицефабрику в Калачеевском районе, специализирующуюся на производстве индюшины.

Птенцов доставили на спецавтомобиле. По прибытии живого груза в зону таможенного контроля специалистами Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно со специалистами Управления ветеринарии Воронежской области был осмотрели птенцов и проверили сопроводительные документы.

Теперь, согласно санитарно-ветеринарным требованиям, индюшат поместили на 30-дневный карантин для проведения необходимых профилактических мероприятий и диагностических исследований.