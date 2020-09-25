У замка Ольденбургских устроят онлайн концерт Григорий Гладков, сестры Толмачевы и Миша Пунтов

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27 сентября в замке Ольденбургских пройдет фестиваль "Ассамблея искусств". Из-за коронавирусных ограничений он будет закрыт для очных зрителей. Но организаторы приглашают воронежцев присоединиться к представлениям он-лайн.

- Мы надеемся, что вы присоединитесь к трансляции и будете задавать вопросы гостям нашего фестиваля! - приглашают устроители праздника.

В 12.00 начнется концерт композитора Григория Гладкова и ребят - участников Ассамблеи искусств.

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В 15.00 стартует представление, в котором прозвучат песни Виталия и Наталии Осошник в исполнении ребят-участников фестиваля.

В 18.00 вместе с ребятами - участниками Ассамблеи искусств выступят победители "Евровидения" сестры Толмачевы и Михаил Пунтов.

Присоединяйтесь к трансляции: https://ассамблеяискусств.рф