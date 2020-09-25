Воронежский «Факел» едет в Омск без пяти игроков основы

Михаил Смирнов в ближайших играх команде не поможет. Фото: с сайта ФК "Факел"

С большими кадровыми проблемами столкнется главный тренер «Факела» Олег Василенко на выездной игре с омским «Иртышом». Стало известно, что у травмированного в матче с томской «Томью» защитника Михаила Смирнова врачи диагностировали надрыв приводящей мышцы левого бедра.

И это при том, что сейчас в лазарете «Факела» находятся полузащитники Олег Дмитриев и Дмитрий Коробов, а все в том же матче с «Томью» был удален и из-за этого пропустит игру в Омске защитник Сергей Брызгалов. Кроме того, уже довольно давно проходит курс лечения еще один игрок обороны Олег Красильниченко. Также травмирован в начале чемпионата выходивший в стартовом составе нападающий Александр Подбельцев.

Хорошо еще, что такие потери пришлись на матч с явным аутсайдером. После 11 матчей в активе «Иртыша» всего два очка. Напомним, игра в Омске пройдет 27 сентября, начнется она в 14.00 по московскому времени.