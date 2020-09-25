На жительницу Воронежа лже-сотрудник банка повесил 200-тысячный кредит

За 24 сентября жертвами аферистов стали 13 жителей Воронежской области. В общей сложности их обманули на сумму более 2,8 млн рублей. Как отмечают правоохранители, большинство преступлений совершается под предлогом защиты денег от действий мошенников. Такой вот каламбур.

37-летняя жительница Северного микрорайона потеряла так 200 тысяч рублей. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. И сообщил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит, и уточнил, согласовано ли данное действие. Получив отрицательный ответ, лже-сотрудник банка предложил отменить банковскую операцию и предоставить для этого персональные данные банковской карты, а также пароль, отправленный в смс-сообщении. Женщина испугалась и сказала все личные данные. В результате на ее имя был оформлен потребительский кредит, деньги списали на неизвестные реквизиты.

Будьте бдительны! Не сообщайте данные своих карт никому. Не слушайте, что вам говорят по телефону банковские сотрудники. Отвечайте на звонок просто: "Зайду в ближайшее отделение банка и все выясню на месте!" - звонящие сразу отключаются.