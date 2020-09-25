После жалобы воронежца суд закрыл два магазина

Жители квартир на втором этаже многоэтажного дома №11 корп.1 по улице Ржевской второй год сражаются за свое право на спокойный сон и домашний покой. Дело в том, что прямо под ними расположены магазины, которые мешают жить собственникам. По словам одного из них, Александра, из этих помещений доносится сильный шум, причем не только днем, но и ночью. По этому поводу гражданин не один раз обращался с жалобами в Роспотребнадзор.

Результатом рассмотрения последней их стало закрытие по суду пекарни и пивного магазина. В пекарне проверяющие выявили превышение шума и нарушение целостности вентиляционной трубы, проходящей через подъезд жилого дома. Работу заведения приостанавливали на 21 день до устранения нарушения.

Проверка в пивном магазине выявила список нарушений, среди них поломанная плитка на полу, негерметичность потолочного покрытия, хранение пустой тары в туалете, а также разгрузка кег под окнами жилых квартир с их складированием на тротуаре. Пивную решением суда от 2 сентября закрыли на 90 суток.

Сейчас на месте пивного магазина работает другое ИП с тем же профилем.