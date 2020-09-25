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Никогда такого не было, и вот опять: в Воронеже активизировались сомнительные поверители счётчиков

В «Росводоканал Воронеж» снова поступают сообщения горожан об очередной волне «извещений» от Единой информационной службы Жилищно-коммунального хозяйства. Жители города, как и прежде, обнаруживают их в своих почтовых ящиках
Источник:kp.ru
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В инспекции водных ресурсов «РВК-Воронеж» уже известно о восьми случаях за неделю, когда подобная «реклама» сработала.

«К счастью, большинство воронежцев в курсе о таких извещениях от подобных псевдо-сервисов. Другие горожане сравнивали «показания» счётчиков с соседями и липовые квитанции тут же отправлялись в мусор. В свою очередь, мы выяснили, что «квитанции» и «предписания» от этой организации по всей России рассылает одно и то же лицо – Полетаев В.И., а «показания» индивидуальных приборов учёта едины для жителей Орла, Оренбурга, Архангельска, Тюмени, Йошкар Олы и других городов», - рассказала начальник отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж» Вероника Сенина.

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