Под Воронежем "Тойота" врезалась в "КамАЗ": трое погибли, один ранен

В Острогожском районе сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадали четыре человека.

ДТП произошло около 10.00 на 106-м километре автодороги «Воронеж-Луганск».

По предварительным данным полиции, 45-летняя дама на «Тойоте Королла» на перекрестке неравнозначных дорог нарушила правила проезда и врезалась в "КамАЗ".

В итоге погибли три человека: автоледи и два ее пассажира - 79-летняя жительница Белгородской области и мужчина, личность которого не установили, ему на вид 55-60 лет.

53-летний водитель грузовика попал в больницу с травмами.