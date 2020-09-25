Воронежцев предупреждают об аферистах, проверяющих счетчики

Так выглядят липовые извещения, сообщили в «РВК-Воронеж»

Воронежцам в почтовые ящики массово бросают липовые квитанции на поверку водных счетчиков. Выглядят они как «извещения от Единой информационной службы Жилищно-коммунального хозяйства».

- В инспекции водных ресурсов «РВК-Воронеж» уже известно о восьми случаях за неделю, когда подобная «реклама» сработала. «Квитанции» и «предписания» от липовой организации по всей России рассылает одно и то же лицо, а «показания» индивидуальных приборов учета едины для жителей Орла, Оренбурга, Архангельска, Тюмени, Йошкар Олы и других городов, - рассказала начальник отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж» Вероника Сенина.

Представители «Росводоканала Воронежа» призывают горожан уточнять информацию о сроках поверки индивидуальных приборов учета непосредственно в ведомстве. , Выданную такими «поверителями» техническую документацию ресурсоснабжающая организация в работу не примет и прибор на учет не поставит, поскольку данные о Единой информационной службе Жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют в единой базе Росаккредитации. Да и чисто логически, если срок поверки еще не подошел, то эта процедура стоимостью в несколько тысяч рублей бесполезна для абонента.

Заявку на замену и поверку счетчиков холодной и горячей воды жители города могут оформить на официальном сайте предприятия, по телефонам контакт-центра 206-77-07 или 206-77-06. Поверку и замену водомера также можно заказать через бесплатное мобильное приложение «РВК.Услуги». После оформления заявки оператор сам свяжется с заказчиком, чтобы уточнить дату и время выполнения работ.