Воронежцев предупреждают о помехах в телеэфире с конца сентября до конца октября

С 27 сентября в Воронежской области могут наблюдаться помехи в телеэфире. Это связано с началом сезонной интерференции, явлении, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

- Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание. В Воронежской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября в период с 12.37 до 13.41, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Интерференция возникает, когда Солнце встает позади спутников связи. И радиосигналы светила «засвечивают» сигнал спутника. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Солнечная интерференция происходит дважды в год - весной и осенью. При аналоговом телевещании солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции. С конца 2019 года жители России смотрят телевидение в цифровом формате, что позволило значительно уменьшить воздействие интерференции на прием телепрограмм.

График перерывов трансляции телесигнала доступен в приложении «Телегид».