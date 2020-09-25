В Воронеже 19-летняя девушка может сесть на 15 лет за найденные у нее 32 грамма наркотика

За торговлю наркотиками можно отправиться в тюрьму очень надолго. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Северном микрорайоне оперативники задержали 19-летнюю девушку по подозрению в том, что она торгует синтетическими наркотиками. При обыске в ее квартире нашли около 32 граммов одной из разновидностей этой смертоносной гадости со сложным названием пирролидиновалерофенон. По данным полицейских, эта юная особа планировала продать его знакомым.

Ранее девушка уже была судима за торговлю наркотиками и за угон. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Учитывая криминальное прошлое юной торговки наркотиками, скорее всего, на этот раз за решетку она отправится надолго. До суда ее направили в СИЗО, решается вопрос об аресте.