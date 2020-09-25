В центре Воронежа утром загорелся автобус

Скриншот видео

Утром воронежцы, спешившие на работу, стали очевидцами пожара на Плехановской. Около 7.30 возле остановки «Институт связи» загорелся автобус №80. Видео инцидента, записанное на регистратор, разместили в городских пабликах. Видно, как на помощь водителю пришли неравнодушные воронежцы: женщина заливала водой огонь, потом к ней присоединился один из автомобилистов с огнетушителем.

- В автобусе маршрута №80 произошло возгорание моторного отсека. За несколько минут его удалось устранить - были использованы огнетушитель, находящийся в автобусе и подручные средства пожаротушения, а также огромную помощь оказали неравнодушные горожане, - рассказали в транспортной компании. - После обнаружения поломки пассажиров высадили, а автобус сняли с линии. В настоящее время его отправили на дополнительное техническое обслуживание. Каждые полгода подвижной состав проходит техосмотр, а ежедневно механики предприятия перед выходом на линию проверяют техническую исправность всех основных узлов и агрегатов - рулевого управления, световых приборов, тормозной системы.