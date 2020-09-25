В Воронежской области вынесли приговор водителю, задавившему владельца «Мицубиси» и покалечившему гаишника

9 января на улице Медведовского вслед за одним ДТП последовало другое - смертельное. Фото: из архива «КП»

В Острогожском районном суде вынесли приговор водителю «Дэу», которого обвиняли в смертельном ДТП.

9 января около девяти часов вечера 50-летний житель Острогожска ехал на своей «Дэу-Матиз», будучи пьяным, по улице Медведовского родного райцентра. В это время у дома № 31 разбирались в ДТП. Там «десятка» врезалась в «Мицубиси». На место аварии приехал 44-летний владелец иномарки.

Пьяный водитель «Дэу» не удержал машину на скользкой дороге и сбил владельца «Мицубиси» (он погиб на месте) и оформлявшего ДТП старшего инспектора ГИБДД. Полицейского отвезли в больницу, он получил травмы, нанесшие тяжкий вред его здоровью.

Водителя осудили на пять лет колонии-поселения, на два года его лишили прав. Приговор пока в законную силу не вступил, у мужчины есть еще несколько дней на возможное его обжалование.

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